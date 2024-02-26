26 Şub 2024 - 19:44- Gündem G:

Korkunç olay! İşçi kolunu helezon makinesine kaptırdı

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Mardin'de nişasta fabrikasında bir işçi sağ elini helezon makinesine kaptırdı.

Korkunç olay! İşçi kolunu helezon makinesine kaptırdı mask
Korkunç olay! İşçi kolunu helezon makinesine kaptırdı
Korkunç olay! İşçi kolunu helezon makinesine kaptırdı
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Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında çalışan Halil B. (25), sağ elini helezon makinesine kaptırdı. Yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı'nda bulunan bir nişasta fabrikasında meydana geldi. Halil B. (25), sağ elini çalıştığı helezon makinesine kaptırdı. Acı içinde kıvranan işçi, arkadaşlarından yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Halil B.'nin elini sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil B.’yi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Halil B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak parmaklarının ezildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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26 Şub 2024 - 19:44 - Gündem

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