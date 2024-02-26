- Asayiş

Korkunç kaza! Otomobil durağa daldı

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İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce durakta bekleyen bir kişiye, ardından da boş bir büfeye çarparak yola devrildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ve duraktaki bir kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil durağa daldı mask
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Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan otobüs durağına daldı ve durakta bekleyen bir kişiye çarptı. Durmakta zorlanan otomobil daha sonra kullanılmayan boş bir büfeye çarparak caddeye devrildi. Kazanın etkisiyle büfe yıkılırken, yol kenarında park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.

4 YARALI

Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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26 Şub 2024 - 19:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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