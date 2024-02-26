Korkunç kaza! Otomobil durağa daldı

Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan otobüs durağına daldı ve durakta bekleyen bir kişiye çarptı. Durmakta zorlanan otomobil daha sonra kullanılmayan boş bir büfeye çarparak caddeye devrildi. Kazanın etkisiyle büfe yıkılırken, yol kenarında park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.
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Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.