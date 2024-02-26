Yıllar önce yeğeni ile teknede yakalanan ünlu sunucunun son hali herkesi şaşırttı

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleri gündemde bomba etkisi yaratan Murat Başoğlu uzun süre konuşulmuştu. 14 yıllık eşini aldattığını kabul eden Başoğlu, ancak aldattığı kişinin yeğeni olmadığını söylemişti.Görüntüler sonrasında zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu intihar etmeyi bile düşündüğünü ifade etmişti.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Yaşanan o olayın ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanan Murat Başoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son haliyle ile görenleri şaşırttı. Başoğlu'nun aynı zamanda ekranlara tekrar dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.