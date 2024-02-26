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Yıllar önce yeğeni ile teknede yakalanan ünlu sunucunun son hali herkesi şaşırttı

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Yıllar önce yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede paparazzilere yakalanan Murat Başoğlu son haliyle herkesi şaşırttı.

Yıllar önce yeğeni ile teknede yakalanan ünlu sunucunun son hali herkesi şaşırttı mask
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Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleri gündemde bomba etkisi yaratan Murat Başoğlu uzun süre konuşulmuştu. 14 yıllık eşini aldattığını kabul eden Başoğlu, ancak aldattığı kişinin yeğeni olmadığını söylemişti.Görüntüler sonrasında zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu intihar etmeyi bile düşündüğünü ifade etmişti. 

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Yaşanan o olayın ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanan Murat Başoğlu gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son haliyle ile görenleri şaşırttı. Başoğlu'nun aynı zamanda ekranlara tekrar dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. 

Yıllar önce yeğeni ile teknede yakalanan ünlu sunucunun son hali herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi

# Son

26 Şub 2024 - 18:49 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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