Baba sokak ortasında kızını bıçakladı

Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı. Baba- kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheli baba ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Ameliyata alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SORGUSU SÜRÜYOR
Polis ekipleri ise bölgede yaptığı çalışmada Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.