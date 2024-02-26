Baba sokak ortasında kızını bıçakladı

Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. ile ara sokakta karşılaştı. Baba- kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. Dilan Ö. kanlar içinde yere yığıldı ve şüpheli baba ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Ameliyata alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORGUSU SÜRÜYOR

Polis ekipleri ise bölgede yaptığı çalışmada Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA