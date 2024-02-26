26 Şub 2024 - 18:22- Magazin G:

Şarkıcı Doğuş'tan üzücü haber

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Ünlü şarkıcı Doğuş, böbreğinde kist nedeniyle acilen ameliyata alındı.

Şarkıcı Doğuş'tan üzücü haber mask
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Sahnelere uzun bir ara veren ünlü şarkıcı Doğuş, rahatsızlanarak gittiği hastanede böbreğinde 12 cm'lik kist olduğunu öğrendi.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın paylaştığı habere göre; şarkıcı, kontroller sonrası acil olarak ameliyata alınması gerektiğini öğrendi.

Doğuş, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda, "Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor" demişti.

Kaynak: KARAR

# Doğuş, şarkıcı, ameliyat, acil, İstanbul

26 Şub 2024 - 18:22 - Magazin

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