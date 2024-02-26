Şarkıcı Doğuş'tan üzücü haber

Sahnelere uzun bir ara veren ünlü şarkıcı Doğuş, rahatsızlanarak gittiği hastanede böbreğinde 12 cm'lik kist olduğunu öğrendi.
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın paylaştığı habere göre; şarkıcı, kontroller sonrası acil olarak ameliyata alınması gerektiğini öğrendi.
Doğuş, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda, "Biraz ara vermiştim ama sahalara geri döndüm. Azerbaycan'dan İstanbul'a döndüm, çocuklarım gidip geliyor" demişti.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.