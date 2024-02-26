Koşarak yola çıktı; motosikletin altında kaldı

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada kuryelik yapan İbrahim Mayıl yönetimindeki motosiklet, koşarak yola çıkan Üveys Erim'e çarptı. Kazada, Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü Mayıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.