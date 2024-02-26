Koşarak yola çıktı; motosikletin altında kaldı

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada kuryelik yapan İbrahim Mayıl yönetimindeki motosiklet, koşarak yola çıkan Üveys Erim'e çarptı. Kazada, Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü Mayıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA