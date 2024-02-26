Alanya'da 'Mehmet Şahin' pankartına saldırı

Saha çalışmalarında halk desteğini gittikçe arttırdığı gözlenen İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in iki gün önce Şıhlar Mahallesi girişine asılan pankartı saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parçalanan pankartla ilgili sosyal medya üzerinde bir paylaşım yapan Arif Alanay adlı vatandaş "İki gün önce Şıhlar Mahallesi girişimize asmış bulunduğumuz İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin başkanımızın pankartına çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Seçimler demokrasi yarışıdır" dedi.

'KAMU YÖNETİCİLERİMİZ TEDBİR ALMALI'

Daha önce de Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda yaşanan Mehmet Şahin pankartına saldırı olayının Şıhlar'da yeniden tekrarlanması üzerine bir açıklama yapan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, "Seçimler demokrasi yarışı şeklinde geçmelidir. Demokrasiyi özümsemiş olan insanlar bu tarz saldırılar yapmazlar. Alanyamız siyasi demokrasiyi özümsemiş bir ilçemizdir. Bunu münferit bir olay olarak kabul etmek istiyoruz. Kamu yöneticilerimizin gerekli tedbirleri almasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

'HAKSIZ REKABETE İZİN VERİLMEMELİ'

Er, ayrıca adayların kamu gücünden haksız şekilde yararlanmaması gerektiğini de ifade ederek, "Devletimize ait köprülerde, üst geçitlerde ya hiç bir adayın afişinin asılmaması, ya da bütün adayların afişlerinin asılmasının sağlanması gerekir. Bir taraf asarken, diğer taraf asamıyor. Bu haksız rekabettir. Kamu gücünden haksız bir şekilde yararlanılmamalı" şeklinde konuştu.