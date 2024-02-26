Madde kullandığı iddia edilen baba, kızını bıçakladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı kızını bıçakla ağır yaraladı.
İddiaya göre, Turhan Ö. (54) uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kızı Dilan Ö. (19) ile Anadolu Mahallesi'ndeki bir sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Turhan Ö, kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Dilan Ö, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Turhan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.