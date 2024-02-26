- Ekonomi

Rusya kararını geri çekti; Alanya'ya Ruslar geri dönüyor

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Rusya, ülke içi destek uçuşlarını kaldırdı; bu karar sonrasında Rusya'dan Alanya'ya gelecek turist sayısının da artacağı tahmin ediliyor.

Rusya kararını geri çekti; Alanya'ya Ruslar geri dönüyor mask
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı destek programı dahilindeki charter uçuşlarını kaldırma kararını aldık. Bu uçuşların 2024 yılında yapılmayacağı artık açıklandı. Bu durumda Rus vatandaşlarının tercih edeceği turizm yerlerinin başında Alanya olması tahmin ediliyor. 

FARKLI DESTİNASYONLARDAN BİRİ DE  ALANYA OLACAK

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise Alanya'da turizmin gelişmesinde Rus turistlerinin etkisinin fazla olduğunu söyledi. Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında uçuşlarda yaşanan zorunlu kısıtlamalar turizmi olumsuz etkilemeye başlamıştı. Rusya'nın kendi iç pazarında bu destek uçusunu kaldırıp vatandaşlarını serbest bırakmasının kendileri için iyi bir gelişme olduğunu ifade etti. Rus turistlerin yöneleceği farklı destinasyonlardan birinin Alanya olması beklediklerini ifade etti. 

Kaynak: Haber Merkezi

# 2024, Alanya, alanya'da, Olacak

26 Şub 2024 - 17:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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