Rusya kararını geri çekti; Alanya'ya Ruslar geri dönüyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı destek programı dahilindeki charter uçuşlarını kaldırma kararını aldık. Bu uçuşların 2024 yılında yapılmayacağı artık açıklandı. Bu durumda Rus vatandaşlarının tercih edeceği turizm yerlerinin başında Alanya olması tahmin ediliyor.
FARKLI DESTİNASYONLARDAN BİRİ DE ALANYA OLACAK
Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise Alanya'da turizmin gelişmesinde Rus turistlerinin etkisinin fazla olduğunu söyledi. Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında uçuşlarda yaşanan zorunlu kısıtlamalar turizmi olumsuz etkilemeye başlamıştı. Rusya'nın kendi iç pazarında bu destek uçusunu kaldırıp vatandaşlarını serbest bırakmasının kendileri için iyi bir gelişme olduğunu ifade etti. Rus turistlerin yöneleceği farklı destinasyonlardan birinin Alanya olması beklediklerini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.