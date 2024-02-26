Krom madeninde göçük meydana geldi

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınında Bedri Aydın’a ait krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan son işçi Yunus Yaral da ekiplerin çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Yaral, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elazığ’a sevk edildi. Yaral’ın çıkarılmasının ardından açıklamada bulunan Vali Ömer Toraman, “Ekiplerimiz son işçiyle sözlü teması sağlamışlardı. Arkasından göçükten kaynaklanan malzemeyi bertaraf ederek kendisine ulaştılar. İlk tıbbi müdahalesini UMKE ekiplerimiz yer altında bulunduğu yerde yaptı. Hamdolsun bilinci açık, şuuru yerinde. Hayati tehlikesi olmadığını değerlendiriyoruz. Bunlar ilk tespitler. Biraz önce de takip ettiğiniz üzere ambulansla hastaneye sevki gerçekleştirildi. Böylece göçük altında kalan 4 işçimizin tamamını kurtarmış olduk. Bu çalışmada faaliyette bulunan bütün arama kurtarma ekiplerine, çok teşekkür ediyoruz. UMKE ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Olayın başından bu yana kadar Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri yakinen olayı takip ettiler. Biz de kendilerini sürekli olarak bilgilendirdik. Yine olay olduğu andan itibaren burada kaymakamlarımız, sayın vekillerimiz de sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. AFAD, Kızılay, itfaiye, bütün ekiplerimiz gayret göstererek çalıştılar” dedi.

‘İLK TESPİTLER, BİR TAHKİMAT GÖÇÜĞÜ OLDUĞU YÖNÜNDE'

Palu Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikata başlandığını belirten Vali Toraman, "Hiç kimsenin gibi şüphesi olmasın. Bu konular en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Durum bütün açıklığıyla ortaya konulacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. İlk tespitler bir tahkimat göçüğü şeklinde olduğu yönünde. Bu bir krom madeni ocağı, dolayısıyla kömür maden ocaklarıyla karıştırmamak lazım. Dolayısıyla bir tahkimat çöküntüsü neticesi bir göçükle karşı karşıya olduğumuzu ifade ettiler. Ama hamdolsun ekiplerimiz, Eti Krom başta olmak üzere bütün maden şirketleri yardıma koştular. Arama kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldılar ve başarılı bir şekilde 4 kardeşimizi de göçük altından çıkarmanın mutluluğunu bizlere yaşattılar” diye konuştu.

Yaralı madencileri kurtaran ekiplerden Eti Krom A.Ş.'nin İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Mustafa Beg, "Olayı öğrendiğimiz andan itibaren tahlisiye ekiplerimizi olay yerine intikal ettirdik. Olayla ilgili ön incelemeyle bilgi aldık. Ekiplerimizle yer altında çalışmalara başladık. Burada ekibin güvenliği çok önemli. Allah'a şükür yaralıyı sağlıklı bir şekilde kurtarmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA