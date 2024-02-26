Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi: "Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle PFDK'dan 1 maç men cezası almasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Icardi ile bir fotoğrafı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

Selahattin Baki

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi"

Kaynak: NTV Spor