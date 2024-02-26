Şarkıcı Ebru Gündeş evlendi

Onur Akay, Bilal Özcan’ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarıyla tanınan Akay Ebru Gündeş iddiasında bulundu.

49 yaşındaki Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Özdemir’in magazin basınını adeta ters köşe yaparak gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş 4. kez evlendi.

Ebru Gündeş’in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de evlendiğini iddia eden Akay, “Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi, balayında ise çift Körfez Turu yapacak” dedi.

Kaynak: MYNET