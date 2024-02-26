Antalya ve Alanya'da da şubeleri var; Çalışanlar tedirgin; firma küçülmeye gidiyor

Yaşanan ekonomik kriz her sektörden her firmayı etkiliyor. Bu firmalardan biri de Bosch markası oldu. Firma artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle küçülme kararı aldıklarını açıkladı. Bayiliklerinde küçüleceğini söyleyen firma 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
3 BİN 500 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Bu gelişmeler sonrasında ise çalışanlar tedirgin bir şekilde bu durumun kimleri ne kadar etkileyeceğini bekliyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,” SH, mevcut iş hacimlerine dayanarak, bu yıl 1.000 olmak üzere 2027 sonuna kadar yaklaşık 3 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.