26 Şub 2024 - 17:12- Magazin G:

Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

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Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu ayrıldı.

Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı mask
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Burçin Terzioğlu, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Melekler Adası, Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Yalancı gibi birçok başarılı projede rol aldı.

2015-2017 arasında yayınlanan "Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı.

İlker Kaleli, Sıla'yla aşk yaşamaya başlarken; Terzioğlu ise spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikteliğe başlamıştı.

4 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, ilişkileri 2020 yazında gittikleri Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkan 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ile 38 yaşındaki Umut Duygu ayrıldı.

Nikah masasına oturması beklenen çiftin ayrılması sevenlerini şaşırttı.

Kaynak: MYNET

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26 Şub 2024 - 17:12 - Magazin

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