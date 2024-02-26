Burçin Terzioğlu 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Burçin Terzioğlu, Mahallenin Muhtarları, Çiçek Taksi, Kınalı Kar, Melekler Adası, Kadın İsterse, Poyraz Karayel, Yalancı gibi birçok başarılı projede rol aldı.
2015-2017 arasında yayınlanan "Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı. Çift, 2018 yılında yollarını ayırmıştı.
İlker Kaleli, Sıla'yla aşk yaşamaya başlarken; Terzioğlu ise spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikteliğe başlamıştı.
4 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ
MuhabirOnline'da yer alan habere göre, ilişkileri 2020 yazında gittikleri Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıkan 42 yaşındaki Burçin Terzioğlu ile 38 yaşındaki Umut Duygu ayrıldı.
Nikah masasına oturması beklenen çiftin ayrılması sevenlerini şaşırttı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.