Antalya 'o' uyarı sonrasında alarma geçti

Yakın zamanda yaşanan sel felaketinin izlerinin yeni yeni silinmeye başladığı Antalya'ya Meteoroloji'den yeni bir sarı kod uyarısı geldi. Uyarının yapıldığı bölgeler ise Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Kumluca ve Kemer ilçeleri olarak duyuruldu. Antalya BŞB ise olabilecek yeni olumsuzlukları minimuma indirmek hedefiyle hemen çalışmalara başladı.

GİDERLER VE ALT GEÇİTLER KONTROL EDİLDİ

Sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracağının belirtilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen çalışma bünyesinde olabilecek bir tıkanıklığa karşı alt geçitlerdeki giderler ve yağmur suyu giderleri kontrol edildi ve tazyikli su ile temizlendi.

Kaynak: Haber Merkezi