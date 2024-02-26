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Antalya 'o' uyarı sonrasında alarma geçti

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Meteoroloji'den Antalya'ya gelen sarı kod uyarısının ardından Antalya BŞB ASAT Genel Müdürlüğü alarma geçerek gerekli çalışmalara başladı.

Beş gün boyunca yağmur var mask
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Yakın zamanda yaşanan sel felaketinin izlerinin yeni yeni silinmeye başladığı Antalya'ya Meteoroloji'den yeni bir sarı kod uyarısı geldi. Uyarının yapıldığı bölgeler ise Muratpaşa, Aksu, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik, Kumluca ve Kemer ilçeleri olarak duyuruldu. Antalya BŞB ise olabilecek yeni olumsuzlukları minimuma indirmek hedefiyle hemen çalışmalara başladı.

GİDERLER VE ALT GEÇİTLER KONTROL EDİLDİ

Sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracağının belirtilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen çalışma bünyesinde olabilecek bir tıkanıklığa karşı alt geçitlerdeki giderler ve yağmur suyu giderleri kontrol edildi ve tazyikli su ile temizlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Antalya, Serik, meteoroloji, sağanak

26 Şub 2024 - 16:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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