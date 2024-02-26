- Magazin

Bartu Küçükçağlayan konsere mini etekle çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Oyunculuğunun yanı sıra Büyük Ev Ablukada grubununda solisti olan Bartu Küçükçağlayan sahnedeki marjinal hareketlerine bir yenisini daha ekledi ve sahneye mini etekle çıktı.

Bartu Küçükçağlayan konsere mini etekle çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi dizilerde rol alarak şöhrete kavuşan Bartu Küçükçağlayan, Büyük El Ablukada grubunda da solistlik yapıyor. Küçükçağlayan, önceki gün verdiği konsere yine mini etekle çıktı.Daha önce de ojeleri ve siyah göz kalemiyle gündeme gelen Küçükçağlayan, bu sefer de sahneye mini etekle çıktı. 

3 YIL ÖNCE DE GİYMİŞTİ

Tarzı nedeniyle sık sık eleştirilen ünlü isim bu eleştirileri önemsemediğini daha öncesinde de ifade etmişti. Zaten 3 sene öncede sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorapla çıkıp eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen

26 Şub 2024 - 16:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İkinci Dilan Polat vakası! Dolarları arabanın üstüne çıkarak attı mask
İkinci Dilan Polat vakası! Dolarları arabanın üstüne çıkarak attı
Survivor All Star'da kavga! Sema Pınar'a saldırdı... Diskalifiye mi geldi? mask
Survivor All Star'da kavga! Sema Pınar'a saldırdı... Diskalifiye mi geldi?
Arda Turan'ın eşi o eleştirilere ateş püskürdü: Bazı insanlar sınırı aşıyor mask
Arda Turan'ın eşi o eleştirilere ateş püskürdü: Bazı insanlar sınırı aşıyor
Acun Ilıcalı'dan Ogeday'a olay sözler mask
Acun Ilıcalı'dan Ogeday'a olay sözler
Ünlü çift ülkeyi terk etmeye karar verdi: İcralık oldum; çocuğumun okul taksidini ödeyemedim mask
Ünlü çift ülkeyi terk etmeye karar verdi: İcralık oldum; çocuğumun okul taksidini ödeyemedim
'Arka Sokaklar' setinde flaş gelişme mask
'Arka Sokaklar' setinde flaş gelişme
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber