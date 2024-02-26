Bartu Küçükçağlayan konsere mini etekle çıktı

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi dizilerde rol alarak şöhrete kavuşan Bartu Küçükçağlayan, Büyük El Ablukada grubunda da solistlik yapıyor. Küçükçağlayan, önceki gün verdiği konsere yine mini etekle çıktı.Daha önce de ojeleri ve siyah göz kalemiyle gündeme gelen Küçükçağlayan, bu sefer de sahneye mini etekle çıktı.
3 YIL ÖNCE DE GİYMİŞTİ
Tarzı nedeniyle sık sık eleştirilen ünlü isim bu eleştirileri önemsemediğini daha öncesinde de ifade etmişti. Zaten 3 sene öncede sahneye yeşil mini etek ve pembe külotlu çorapla çıkıp eleştirilerin hedefi olmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.