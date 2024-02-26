Oğlu kalp krizi geçirdi, babası 2 saat sonra tırın altında kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan (51), kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan’ın babası Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra tırın çarpması sonucu öldü.
İlçedeki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi. Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki 33 HU 362 çekici ve 33 R 8872 dorse plakalı tır, Enver Elatan’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Enver Elatan’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tır şoförü S.E. ise gözaltına alındı.
Enver ve Hakan Elatan’ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami’de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.