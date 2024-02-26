Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su belli oldu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti.
İŞTE YENİ APO
Uzun süredir tedavi altında olan Tanrıöğen'in canlandırdığı karakter Apo'da dizide hasta olarak lanse edilmişti. Karakterin akıbetinin ne olacağı ise artık belli oldu. Yapım şirketi, usta oyuncunun yerine başka bir oyuncunun devam edeceğini açıkladı. Abdullah karakterini Settar Tanrıöğen’in yerine artık Ahmet Mümtaz Taylan canlandıracağı yapım şirketi tarafından duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.