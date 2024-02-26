Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

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Serik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hayrettin Akgündüz'ün kullandığı 07 LE 660 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Belpınar kara yolundaki kavşakta Ahmet Gülaydın yönetimindeki 07 YM 647 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direği ve ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan Sevim Gülaydın ve Utku Selim Gülaydın, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücüler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA