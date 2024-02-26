Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı

Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'nde Ahmet Görkem Engür idaresindeki 34 DBD 086 plakalı otomobil, döner kavşakta havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Ters dönen araç yolda yaklaşık 5 metre sürüklenerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Yaralanan sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.