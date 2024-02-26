26 Şub 2024 - 16:22- Gündem G:

Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı

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Serik'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı mask
Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı
Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı
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Serik'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'nde Ahmet Görkem Engür idaresindeki 34 DBD 086 plakalı otomobil, döner kavşakta havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Ters dönen araç yolda yaklaşık 5 metre sürüklenerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Yaralanan sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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26 Şub 2024 - 16:22 AA Antalya- Gündem

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