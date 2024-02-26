26 Şub 2024 - 15:58- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'da iflas haberleri peş peşe: Sezondan umut kesildi mi?

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Bütün dünyada eş zamanlı yaşanan ekonomik kriz etkilerini derinden hissettirmeye başladı. Özellikle Antalya ve Alanya'da inşaat sektörü borç kıskacından kurtulamayarak iflasa sürükleniyor.

Antalya ve Alanya'da iflas haberleri peş peşe: Sezondan umut kesildi mi? mask
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Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz ve Rusya Ukrayna savaşının etkileri Antalya ve Alanya'da çok derinden hissedilmeye başladı.

Rusya Ukrayna savaşının ardından akın akın Antalya ve Alanya'ya yerleşen Rus ve Ukraynanıların da bölgeyi terk etmeye başlaması ile Antalya ve Alanya'da kriz çok daha büyük hissedilmeye başladı.

Bölgede geniş çaplı iflasların yaşanacağından endişe eden inşaat sektörü temsilcileri devletin bir an önce duruma el atmasının zamanının geldiğini ifade ediyor.

Öte yandan Akit’te yer alan bir habere göre, Küresel ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Son olarak, Sırbistan’da faaliyet gösteren Juno İnşaat adlı Türk şirketinin iflas ettiği ortaya çıktı.

Şirketin iflasına yol açan sebebin aşırı borçlanma olduğu belirtiliyor. Belgrad Ticaret Mahkemesi, Vemus Transport şirketinin teklifini kabul ederek Juno İnşaat’a karşı iflas davası açtı. Alacaklılar, 120 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet edildi. Borçluların da Juno İnşaat’a olan yükümlülüklerini derhal yerine getirmesi isteniyor.

Juno İnşaat’ın Sırbistan’daki devlet altyapı projelerinde bazı yol bölümlerinin yeniden inşasına da katılmış olması dikkat çekici. Çin devlet şirketi Shandong’un taşeronluğunu yapan şirket, sahibi Türk vatandaşı Mahmut Taha Karslioçlu’ya aitti. Şirketin 2021’de Sırbistan’da tescil edildiği ve 2023’te yönetim değişikliğine gittiği belirtiliyor. Yeni yönetici Özgür Baki Sezgin’in, daha önce Kronos İnşaat adlı danışmanlık ajansının sahibi olduğu da biliniyor.

Juno İnşaat’ın bu yılın Ocak ayında da bir iflas davasıyla karşı karşıya kaldığı ve şirket sahibinin sonbaharda Türkiye’ye giderek hem çalışanlara hem de iş ortaklarına borç bırakarak kayıplara karıştığı öne sürülüyor.

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26 Şub 2024 - 15:58 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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