Kızılcık Şerbeti'nde deprem: O oyuncu değişti

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Settar Tanrıöğen’in Abdullah Ünal karakterini oynadığı dizi, Tanrıöğen’in sağlık sorunları nedeniyle sete dönme olasılığının azalması üzerine yeni bir karar aldı. Yapım şirketi, rolü devralacak oyuncu olarak Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre; yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…”