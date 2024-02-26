Alanya'da Ramazan ayına zam yağmuru ile giriyoruz

11 ayın Sultanı Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşı üzen haberler de ardı ardına geliyor. Yapılan duyuru ile önceki yıl 7,5 TL'den satılan 250 gram pide, bu yıl 15 TL'ye satılacak.
HAMMADDE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ EN BÜYÜK ETKEN
Geçtiğimiz ramazan ayında 7.5 TL olan pidenin fiyatının zamlanacağını söyleyen Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, yapılacak olan zammı esnafların da istemediğini, maliyetlerin artması nedeni ile zam yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi.
Yapılan zamma vatandaşlardan da farklı tepkiler geldi. Bazı vatandaşlar zammı anlayışla karşılarken, bazı vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olduğunu savundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.