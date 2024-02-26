- Ekonomi

Alanya'da bir zam daha: Vatandaşa rahat yüzü yok

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Son yıllarda yüksek seyreden enflasyon her sektörde büyük zamlarla sonuçlanmaya devam ediyor. Alanya'da kuaför ve berber fiyatlarına yine zam geliyor.

Alanya'da bir zam daha: Vatandaşa rahat yüzü yok mask
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Ülke genelinde yüksek Enflasyon nedeni ile vatandaş her gün ayrı zamlarla karşılaşmaya devam ediyor.

VATANDAŞA RAHAT YÜZÜ YOK

En son Ekmeğe gelen zam sonrası, Berber ve Kuaförler de zam için harekete geçti. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, vatandaşı üzen açıklamayı yaparak hem esnaf hem de vatandaşı üzmeyecek kararlar alındığını söyledi.

KİRA ARTIŞLARI İLK FAKTÖR

Demir, zammın gerekçelerini şu şekilde açıkladı:

Kira artışları
Malzeme fiyatlarındaki artışlar
TÜFE'deki artış ( yüzde 53)
Kuaförlerin kullandığı ürünlere her gün gelen zamlar
Yeni fiyatların seçimden sonra Antalya Kuaförler Odası ile görüşülerek belirleneceği ve duyurulacağı ifade edildi. Zam haberinin ardından vatandaşlar, fiyatlar artmadan kuaförlere akın etti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİYİ GÖZE ALDILAR

Başkan Demir, zammın esnafı da mağdur etmeyecek şekilde uygulanmasına özen göstereceklerini söyledi. Bazı vatandaşlar zam haberine tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise maliyetlerdeki artışı göz önünde bulundurarak zammın makul olduğunu ifade etti.

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26 Şub 2024 - 14:19 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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