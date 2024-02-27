Danışmanlık hizmeti alınacak

KAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KALKAN, KAPUTAŞ, KATRANDAĞI VE KIBRISÇAYI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANI VE HARİTALARININ YAPIMI İŞLERİNE AİT DANIŞMANLIK

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Kalkan, Kaputaş, Katrandağı ve Kıbrısçayı Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Haritalarının yapımı işlerine ait Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/157830

1-İdarenin a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü 07580 KAŞ KAŞ/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 02428361026-1032 - 2428361482 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Kalkan, Kaputaş, Katrandağı ve Kıbrısçayı Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Haritalarının yapımı işlerine ait Danışmanlık b) Niteliği, türü ve miktarı : İlgili orman işletme şefliklerinin uygulama süresi biten son amenajman planına göre 58.925,9 hektar alana sahip orman amenajman planları. Arazide envanter çalışmalarında alınacak örnek alan sayısı 1.507 adettir

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Kalkan, Kaputaş, Katrandağı ve Kıbrısçayı Orman İşletme Şefliklerinin sorumluluk alanı sınırları ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 03.06.2024, işin bitiş tarihi 30.04.2025 d) İşe başlama tarihi : 03.06.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.03.2024 - 16:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kaş OİM İhale Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu iş:29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı "Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun" un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun' un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan "Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. Buna göre isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;

1- Gerçek kişi olması halinde;

a) Gerçek kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu sahibi ve ortakları olmak şartıyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş “İhale yetkinlik belgesi”,

2- Tüzel kişi olması halinde;

a) "Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi" veya "Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi" ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş “İhale yetkinlik belgesi”



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamuya yapılmış olan ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı veya fonksiyonel orman amenajman planı veya orman amenajman planı hizmet alım işleri.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.