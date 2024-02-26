İkinci Dilan Polat vakası! Dolarları arabanın üstüne çıkarak attı

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde bulunurken onlara benzemeye çalışan çok sayıda figür de sosyal medyada yerini almaya devam ediyor. İnternete düşen bir videoda, kim olduğu bilinmeyen bir kadının lüks aracın üzerine çıkarak dans ettiği ve elindeki dolarları etrafa saçtığı görülüyor.
Aracın üzerinden indikten sonra belindeki silahı çıkarıp otomobilin üzerine koyan kadının, görüntülerde müzik eşliğinde dans etmeye devam ettiği anlar yer aldı.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.