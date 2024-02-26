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İkinci Dilan Polat vakası! Dolarları arabanın üstüne çıkarak attı

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Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

İkinci Dilan Polat vakası! Dolarları arabanın üstüne çıkarak attı mask
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Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde bulunurken onlara benzemeye çalışan çok sayıda figür de sosyal medyada yerini almaya devam ediyor. İnternete düşen bir videoda, kim olduğu bilinmeyen bir kadının lüks aracın üzerine çıkarak dans ettiği ve elindeki dolarları etrafa saçtığı görülüyor.

Aracın üzerinden indikten sonra belindeki silahı çıkarıp otomobilin üzerine koyan kadının, görüntülerde müzik eşliğinde dans etmeye devam ettiği anlar yer aldı.

İkinci Dilan Polat vakası! Dolarları arabanın üstüne çıkarak attı

Kaynak: Sondakika

# devam, Sosyal, Yer, sonra

26 Şub 2024 - 12:37 - Magazin

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