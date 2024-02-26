Bankalar geri ödemesiz nakit para dağıtıyor! Mart ayı boyunca hesaplara 35.980 TL yatacak

Güncel vadeli mevduat faiz oranlarıyla gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 900.000 TL birikimi olan bir kişinin 32 günlük vade süresi sonunda elde edeceği getiriler şu şekildedir:

900.000 TL’ye Yüzde 48 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 35.980 TL

900.000 TL’ye Yüzde 46 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 34.481 TL

900.000 TL’ye Yüzde 45 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 33.732 TL

900.000 TL’ye Yüzde 44 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 32.982 TL

900.000 TL’ye Yüzde 43 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 32.232 TL

900.000 TL’ye Yüzde 42.50 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 31.858 TL

900.000 TL’ye Yüzde 40 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.984 TL

900.000 TL’ye Yüzde 39 Mevduat Faizi Verilirse Net Getiri: 29.234 TL

Şubat ayının son günlerinde, en yüksek vadeli mevduat faiz oranlarının hangi bankalar tarafından sunulduğuna ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Bankaların eski ve yeni müşterilerine göre faiz oranları ve kampanyaları değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlar en uygun faiz oranını bulmak için bankaları karşılaştırmalı ve detaylı bir şekilde incelemektedirler.