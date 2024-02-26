- Ekonomi

Çiftçilere müjde: Ödemeler hesaplara yattı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, şubat ayının dördüncü haftasında çiftçilere dört farklı alt başlıktan oluşan tarımsal destek ödemelerini aktardıktan sonra, detaylar üzerine araştırmalar hız kazandı.

Çiftçilere müjde: Ödemeler hesaplara yattı mask
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Şubat ayının başından beri, ülke genelinde çeşitli alt başlıklardan oluşan tarımsal destek ödemeleri belirli bir takvime göre çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. Geçen hafta cuma günü gerçekleşen ödemelerle, şubat ayına özgü tarımsal destekler üreticilere sunuldu ve bu durum, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bir bilgilendirme metni ile duyuruldu.

Dört farklı kalemde toplamda 50.900.000 TL değerindeki tarımsal destek ödemelerinin ülke genelindeki çiftçilere iletildiği belirtildi. Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, Hayvan Gen Kaynakları Desteği ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği gibi alt başlıklar altında ödemeler yapıldı. Bu desteklerin miktarları bakanlık tarafından açıklandı ve çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Şubat ayı boyunca gerçekleştirilen bu tarımsal destek ödemelerinin ardından, önümüzdeki ayın cuma günlerinde de benzer desteklerin sağlanması bekleniyor. Özellikle, mazot ve gübre desteği konusunda çiftçilerin ilgisi yoğunlaşmış durumda. Geçen yıl ekim ayında yapılan mazot ve gübre desteği ödemeleri, bu yılın ödemelerine dair henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, çiftçilerin bu konuda araştırmalarına devam ettiği belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önümüzdeki süreçte yapacağı açıklamalar takip edilmekte.

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26 Şub 2024 - 13:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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