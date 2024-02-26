Antalya'da ev sahibi dehşeti: Kiracısına yaptıklarına inanamayacaksınız

Yaşanan Rusya Ukrayna savaşı sonrası özellikle Antalya ve Alanya gibi kıyı şeritlerinde kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ev sahibi ve kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

YATIRILAN KİRA BEDELİNİ BEĞENMEDİ

Kira fiyatlarında yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceği tartışmaları sürerken Antalya’da bir kez daha kiracı ev sahibi tartışması yaşandı. Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş malzemelerini koymak için kullandığı depoyu 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü.

KİRACININ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert, bu miktarı ödemeyeceğini söyledi. Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı. Ancak kiranın 7 bin lira olmasını söyleyen M.İ., depoyu boşaltmasını istedi.

KAZMAYLA DUVARLARI KIRDI

Mert, depoyu boşaltmayacağını söyledi. Eline kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup, Mert'e küfretti. Mert, M.İ.'nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfrettiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından Mert, iş yerine zarar veren ve kapısına asma kilit takarak girişini engelleyen M.İ.'den şikayetçi oldu.

ELEKTRİĞİNİ DE KESTİ

'Tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' nedeniyle açılan ve geçen ay ilk duruşması görülen dava ertelenirken, M.İ. bu kez iş yerinin elektriğini kestirdi. M.İ. ayrıca sözleşmesi devam eden Mert'e noterden ihtarname çekerek, sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirterek, iş yerini boşaltmasını istedi.

DEVLETİN BELİRLEDİĞİ ORANA UYMADI

İş yerinde elektrik olmayınca işlerinin aksadığını söyleyen Halil Mert, "Geçen sene kira artışlarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladık. 2 bin 250 lira olan kira için 7 bin lira talep etti. Devletin belirlediği oranı talep ettim ancak itiraz etti.

OLAY ADLİYEYE TAŞINDI

Anlaşamayınca önce çıkmamı istedi, kabul etmeyince kazma ile iş yerimin duvarını kırdı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Kazma ile kırdığı yeri de geçici bir çözümle kapattık. Geçen ay dava görüldü. Ona rağmen iş yerimin elektriklerini kesti" dedi.

TEHDİTLER ALIYOR

Tehdit edildiğini de iddia eden Mert, "Dava devam etmesine rağmen bana noterden ihtarname çekti. Sözleşmemiz devam etmesine rağmen 'bu yıl sözleşmenizi yenilemeyeceğiz, depoyu boşaltın' diyerek ihtarname gönderdi.

2-3 BİN LİRALIK FARK İÇİN...

Resmen 'kimseyi tanımam, depomu boşalt' demek istiyor. Elektrik olmadığı için güvenlik kameralarım çalışmıyor. Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden bunları yaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA