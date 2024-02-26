BŞB’den Alanya kırsalında yoğun mesai

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya’nın bir çok yerinde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Uğrak ve İmamlı Yayla yolunun Karaman bağlantısında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı. Aliefendi, Seki ve İshaklı grup yolunda yol bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Akçatı ve Aytap yolunda heyelan nedeniyle yıkılan duvarla nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmayla açıldı, yoldaki çamur kaldırıldı. Sapadere, Çamlıca bağlantısını sağlayan köprünün kenarındaki duvar çalışması tamamlanarak yol daha güvenli hale getirildi. Beyreli’deki caminin çevresine yapılan taş duvar çalışması tamamlandı. Uzunöz yolunda yol bakımı ve şarampol temizliği yapılırken, Şıhlar Mahallesi yolunda asfalt yama çalışması yapıldı. Kırsal mahalle yollarının açık kalması ve ulaşımda bir sorun yaşanmaması için ekipler gece gündüz çalışıyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)