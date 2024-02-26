- Gündem

BŞB’den Alanya kırsalında yoğun mesai

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir ekipleri Alanya’nın farklı mahallelerinde yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

BŞB’den Alanya kırsalında yoğun mesai mask
BŞB’den Alanya kırsalında yoğun mesai
BŞB’den Alanya kırsalında yoğun mesai
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya’nın bir çok yerinde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Uğrak ve İmamlı Yayla yolunun Karaman bağlantısında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı. Aliefendi, Seki ve İshaklı grup yolunda yol bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Akçatı ve Aytap yolunda heyelan nedeniyle yıkılan duvarla nedeniyle kapanan yollar yapılan çalışmayla açıldı, yoldaki çamur kaldırıldı. Sapadere, Çamlıca bağlantısını sağlayan köprünün kenarındaki duvar çalışması tamamlanarak yol daha güvenli hale getirildi. Beyreli’deki caminin çevresine yapılan taş duvar çalışması tamamlandı. Uzunöz yolunda yol bakımı ve şarampol temizliği yapılırken, Şıhlar Mahallesi yolunda asfalt yama çalışması yapıldı. Kırsal mahalle yollarının açık kalması ve ulaşımda bir sorun yaşanmaması için ekipler gece gündüz çalışıyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

# Gelen, Alanya, devam, Antalya, şarampol

26 Şub 2024 - 11:54 - Gündem

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya ve Antalya'ya kritik uyarı! Valilik duyurdu: Sel, su baskını, yıldırım... mask
Alanya ve Antalya'ya kritik uyarı! Valilik duyurdu: Sel, su baskını, yıldırım...
İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de mask
İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de
Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti mask
Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti
Uzman isimden kötü haber: Önce Van sonra İzmir... mask
Uzman isimden kötü haber: Önce Van sonra İzmir...
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu mask
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu
Antalya'da deprem mask
Antalya'da deprem
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber