26 Şub 2024 - 11:29- Ekonomi G:

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bankalardan alelacele kredi kartı düzenlemesi... Oranları gören şok oldu

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Kredi kartlarının sadece bir ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda borçlanma aracı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla taksit sınırlamaları, asgari ödeme miktarları, kart limitleri ve lüks harcamaları kapsayan çeşitli düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Bankalardan alelacele kredi kartı düzenlemesi... Oranları gören şok oldu mask
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Yasal düzenlemelerin henüz açıklanmamasına rağmen, bazı bankalar asgari ödeme oranını yüzde 50'ye yükseltti. Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, Sözcü TV'de: "Bazı özel bankalar, kredi kartlarında asgari ödeme oranını yüzde 50'ye çıkardıklarına dair mesajlar gönderdiler. Örneğin, bizim bağlı olduğumuz banka da bize benzer bir bildirim yaptı." dedi.

DÜZENLEMEDE NELER YAPILACAK?

Kredi kartlarına sert düzenlemeler geleceği haberleri, vatandaşları endişelendiriyor. Nedim Türkmen, bu endişeleri dile getirerek, "Kredi kartı düzenlemesi denebilir ama kaos görülünce 10-15 güne vazgeçilir olduğunu düşünüyorum." dedi.

Özel bankaların ödeme limitini yüzde 50'ye çektiğinde ciddi bir etki yaratacağını söyleyen Türkmen, "3-4 kredi kartı olup, asgarisini ödeyip hayatını sürdürmeye çalışıyordu insanlar. 10-13 kredi kartı verdiğimiz insanlar da var" ifadesini kullandı.

Türkmen, tüketicileri kredi kartından uzaklaştırmak yerine kredi kartıyla alışverişlere teşvik edilmesini gerektiğini belirtti.

'DAHA ÇOK VERGİ ALIRSINIZ'

Vergi Uzmanı Türkmen, kredi kartlarının kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine alma ve vergi geliri artırma gibi avantajlarını da dikkat çekti. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine alınamadığını söyleyen vergi uzmanı "Genel KDV oranı yüzde 20, kredi kartıyla ödeme yaparsanız yüzde 18 dediğiniz zaman Türkiye'de her şey bankacılık sistemiyle gider. Daha çok vergi alırsınız" önerisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başladığında kredi kartlarına düzenleme yapılacağı konusundaki açıklamaları tepki çekmişti.

Kaynak: Karar

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26 Şub 2024 - 11:29 - Ekonomi

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