26 Şub 2024 - 10:48- Gündem G:

Son Dakika! Madende göçük! İşçiler toprak altında

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Son dakika haberi.... Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Yapılan ilk belirlemelere göre üç kişi toprak altında kaldı. Çalışmaların devam ettiği bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi...

Son Dakika! Madende göçük! İşçiler toprak altında mask
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Geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu bir göçük oluşmuş ve 9 işçi kaybolmuştu. Ancak heyelan riski nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti. Erzincan'daki olayın sıcaklığı yerini korurken, bir kötü haber de Elazığ'dan geldi.

MADENDE GÖÇÜK
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir krom maden ocağında göçük meydana geldi. Şu ana kadar yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin toprak altında kaldığı belirlendi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA
Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
Olayın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri bölgeye yönlendirildi.

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26 Şub 2024 - 10:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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