Son Dakika! Madende göçük! İşçiler toprak altında

Geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu bir göçük oluşmuş ve 9 işçi kaybolmuştu. Ancak heyelan riski nedeniyle arama çalışmalarına ara verilmişti. Erzincan'daki olayın sıcaklığı yerini korurken, bir kötü haber de Elazığ'dan geldi.

MADENDE GÖÇÜK

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir krom maden ocağında göçük meydana geldi. Şu ana kadar yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin toprak altında kaldığı belirlendi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Palu ilçesinde krom madeninde göçük meydana geldiğini, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Olayın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri bölgeye yönlendirildi.