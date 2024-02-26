Antalya ve Alanya kıyılarında büyük tehlike: Yetkililerden flaş uyarı

Akdeniz'de hızla çoğalmaya başlayan ve deniz yaşamında dengeleri bozan balon balıklarından sonra bir tehlike daha ortaya çıktı. Özellikle Antalya ve Alanya kıyılarına vurmaya başlayan denizanaları tehlike saçıyor.

HAVA SICAKLILARI ROTAYI ŞAŞIRTTI

Normal şartlarda Akdeniz açıklarından geçmesi gereken bu denizanaları, poyraz nedeniyle oluşan akıntıdan dolayı kıyıya doğru sürüklendi.

ANTALYA VE ALANYA SAHİLLERİNE VURMAYA BAŞLADILAR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu denizanalarının Antalya ve Alanya körfezlerinde geçiş halinde olduğunu ve Rodos'a doğru ilerlediklerini söyledi. Gökoğlu, poyrazın yüzey akıntısını açığa doğru sürüklerken, orta suyun da kıyıya doğru çekildiğini ve bu nedenle denizanalarının bir kısmının Antalya ve Alanya'nın iç körfezine girdiğini belirtti.

KESİNLİKLE ELLE TEMAS ETMEYİN

Uzmanlar, bu denizanalarına elle temas edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Gökoğlu ise bu denizanalarının temas halinde yanma, kızarıklık, döküntü ve tahrişlere neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi