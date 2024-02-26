Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alanya'da bugün gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya genelinde ise il merkezi ve batı kıyılarında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayınlandı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (26.02. 2024 Pazartesi) Antalya İl Merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Sağanak yağışların oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.
Başlama Zamanı 26.02.2024-11:00 TSI
Bitiş Zamanı 27.02.2024-06:00 TSI
ALANYA'YA SAĞANAK GELİYOR
Meteorolojinin değerlendirmesine göre, Alanya'da bugün gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 15 ile 21 derece arasında değişeceği tahmin edilen Alanya'da rüzgarın saatte 13 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.