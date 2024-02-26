Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alanya'da bugün gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya genelinde ise il merkezi ve batı kıyılarında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayınlandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (26.02. 2024 Pazartesi) Antalya İl Merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Sağanak yağışların oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

Başlama Zamanı 26.02.2024-11:00 TSI

Bitiş Zamanı 27.02.2024-06:00 TSI

ALANYA'YA SAĞANAK GELİYOR

Meteorolojinin değerlendirmesine göre, Alanya'da bugün gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 15 ile 21 derece arasında değişeceği tahmin edilen Alanya'da rüzgarın saatte 13 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.