26 Şub 2024 - 08:49- Magazin G:

Survivor All Star'da kavga! Sema Pınar'a saldırdı... Diskalifiye mi geldi?

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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölüm fragmanında Sema ve Pınar arasında kavga çıkıyor. Adada tartıştığı esnada öfkesine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırıyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavganın görüntüleri ekrana verilemezken gözünün altı çizilen Sema için acil durum konseyi düzenleniyor. Sema'nın diskalifiye olup olmayacağı ise bugün belli olacak.

Survivor All Star'da kavga! Sema Pınar'a saldırdı... Diskalifiye mi geldi?
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde ortalık karışıyor. Daha önce kavga eden Sema ve Pınar arasındaki gerilim adada da devam ediyor. Gece yarısı tartışan ikiliden Sema, Pınar'a saldırarak şiddet uyguluyor. Acil durum konseyi düzenlenen yarışmada Sema'nın ne ceza alacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümde netleşecek.

"BİZİ PINAR ZANNEDEREK YUMRUK VE TEKME SAVURDU"

Geçtiğimiz bölümlerde oyun esnasında "Lohusa kadın gibisin" benzetmesi üzerinden tartışan ve yıldızları bir türlü barışmayan Sema ve Pınar adada yine tartışıyor. Yayınlanan fragmanda Sema'nın barakada tartıştığı Pınar'ın üzerine giderek tekme attığı görülüyor. Diğer yarışmacıların araya girdiği kavgada çığlıklar adayı inletirken görüntüler ekrana verilemedi. Kavga sonrası acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, kırmızı takım yarışmacılarıyla konuştu. Nefise konseyde "Pınar sanıp hepimize tekme yumruk savruldu" derken Atakan ise "Sema'nın yaptığını asla doğru bulmuyorum. Ağır bir tahrik vardı Pınar'da" dedi.

SEMA'NIN YÜZÜNDEKİ YARA DİKKAT ÇEKTİ

Dokunulmaz oyununa çıkarılmayan Sema için bir konsey daha düzenlendi. Kavga eden Sema'nın gözünün altındaki yara dikkat çekerken Acun Ilıcalı da "Biz yaşadıklarımıza şok geçirdik" diyerek tepki gösterdi. Diskalifiye olacağı konuşulan Sema ise konseyde gözyaşlarına boğuluyor. Sema için ne karar verildiği ise bugün yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Kaynak: Sondakika

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26 Şub 2024 - 08:49 - Magazin

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