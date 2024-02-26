Antibiyotik hakkında hiç bilinmeyenler ortaya çıktı! Kullananlar dikkat...

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, doktora muayene olduktan sonra verilen ilaçların hekimin tavsiye ettiği biçimde ve zamanında kullanılmasının önemini vurguladı. Ülkemizde birçok antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilacın bilinçsizce kullanıldığını belirten Atamer, bu durumun çeşitli yan etkilere yol açtığını ifade etti. "İlaçlar, kimyasal yapıya sahiptir. Kimyasal maddelerle zehir arasındaki ayrımı belirleyen faktör ise ilaçların kullanım dozu ve biçimidir" şeklinde konuştu.

HASTALIK SONRASINDA DAHA DA ALEVLENEBİLİR

Atamer, antibiyotik kullanımıyla ilgili şunları aktardı: “Her ilacın bir kullanma süresi vardır. Örneğin bir enfeksiyon hastalığına karşı verilen ilacı hasta kendisini iyi hissettiği zaman keserse o an iyileşebilir fakat antibiyotiklere karşı bir direnç geliştirir. Buna bağlı olarak da sonrasında hastalık daha da alevlenebilir. Bu nedenle ilaçları zamanından önce bırakmak uygun değildir. Kullanılan ilaçlar ve hastalığa göre ilaçları zamanında kullanmak gerekir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarına verilen ilaç zamanından önce bırakılırsa o an için rahatlamakla beraber daha sonrası için antibiyotik direnci gelişmekte ve aynı hastalıklara karşı daha güçlü antibiyotiklere geçmek durumunda kalınabilir.”

Özellikle antibiyotik konusunda önemli bir problem yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Atamer, “Çünkü ilaç şirketleri yeni antibiyotikler geliştirmemektedir. Bu nedenle antibiyotik direnci olan durumlarda ölüme kadar uzanan bir direnç söz konusu olabilmektedir. Kişilerin yoğun antibiyotik kullanması ileride belki de yoğun bakım koşullarına neden olan bir hastalığa düştüğünde antibiyotik direnci yüzünden hayatta kalma şansları da azalabilir” uyarısında bulundu.

Kaynak: Karar