25 Şub 2024 - 08:04- Gündem G:

Meteoroloji Alanya ve Antalya'yı uyardı

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Meteoroloji'nin güncel analizlerine göre; Antalya il merkezi ve bazı ilçeleri ile Alanya dahil yoğun yağış bekleniyor. Açıklamada, ani su baskını, şimşek, bölgesel dolu yağışı ve güçlü rüzgar gibi negatif etkilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Meteoroloji Alanya ve Antalya'yı uyardı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Antalya il merkezi ve bazı ilçeleri ile Alanya dahil yoğun yağış bekleniyor. Açıklamada, ani su baskını, şimşek, bölgesel dolu yağışı ve güçlü rüzgar gibi negatif etkilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Kaynak: Karar

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25 Şub 2024 - 08:04 - Gündem

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