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Uzman isimden altın için kırmızı alarm: Hemen sevinmeyin çünkü...

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Altın piyasasında dengeler günden güne değişiklik gösteriyor. Dengelerin bu şekilde dalgalanması nedeniyle vatandaş sahte altınlarla karşı karşıya kalıyor. İslam Memiş bu durum hakkında vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Uzman isimden altın için kırmızı alarm: Hemen sevinmeyin çünkü... mask
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İslam Memiş ‘Ucuz altın buldum’ diye sevinmeyin diyerek altın yatırımcılarını uyardı.

ALTININ BU ŞEKİLDE SATILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Altının gramının standart ve değerinden aşağıya satılması da mümkün değil. Sahte altın internet sitelerinde ucuza gösterilerek satılıyor. Sahte altının anlaşılması ise çok zor.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR ?

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş tek tek anlattı.

İslam Memiş, "Vatandaşlarımızın maalesef gözüyle ayırt etmesi mümkün değil. Tüketici altın aldığını zannederken ihtiyacı olduğunda bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anlıyor" dedi.

İslam Memiş konuşmasına şu cümlelerle devam ettirdi: "Altında fiyatlar yükselirken piyasada sahtecilik de artıyor. Birebir aynısı yapılıyor. Sahte altını gerçeğinden ayırt etmek ise mümkün değil. Çünkü rengine dokusuna kadar birebir aynısı yapılıyor.'' dedi.

AĞIRLIĞINDAN RENGİNE KADAR AYNI !

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, kalpazanlar da adeta birer sanat atölyesinde çalışıyorlar. Artık taklit edilen ürünlerin ağırlığından tutun, rengine kadar her detayı ustalıkla taklit ediliyor. Bu durum ise çarşı pazarda ve hatta 1 milyoncularda dahi 10 liralık takıların bile sahte olarak alınıp, düğünlerde takı olarak kullanılmasına sebep oluyor.

Ancak altın ve kıymetli taşlar gibi gerçek değerlere sahip takıların da ayırt edilmesi gerekiyor. Bunun için kullanılan bir test yöntemi ise mihenk taşı dediğimiz özel bir taşın kullanılmasıdır.

Mesela, burma bilezik görünümlü bir imitasyon takının gerçekliğini test etmek istediğimizde, 14 ayar altınla sürtmemiz gerekiyor. Gerçek altın olduğunda iz bırakmamalıdır, eğer iz bırakıyorsa takının sahte olduğunu anlayabiliriz. Bu tür testler, değerli takıların gerçekliğini anlamak için önemli bir kriter haline gelmiştir. Şeklinde konuşarak vatandaşları uyardı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# devam, internet

26 Şub 2024 - 04:51 - Ekonomi

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