SSK Bağ-Kurlular dikkat: Emeklilik sistemi sil baştan! Bunlara dikkat edin...

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ve emeklilik sistemi ile ilgili yenilikler gündeme gelecek. Ev kadınlarına emekli olma fırsatı verecek yeni düzenleme ile birlikte aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi yapılacak.

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan biri ev kadınlarının emekliliği olurken, diğeri ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak.

Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılacak, ayrıca primi eksik olan Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.

Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak ve prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanı sıra emeklilik hakkına da sahip olacaklar.

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacaklar. Bağ-Kur kapsamında 5400 gün prim yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacaklar. Kadınlar ve özellikle anneler için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek.

Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacaklar.

Örneğin, 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak ve yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecekler.

Bağ-Kur'lular için 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'ye düşürülecek. Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek ve bu düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak.

Bu düzenlemeyle kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde ve bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan yararlanabilecekler.

Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olabilecekler.

Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşabilecekler. Bu düzenlemeyle esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı da gelecek ve böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunluluğu ortadan kalkacak. Hem zamandan kazanılırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

Son dönemde bütün dünyada çalışma saatlerinin kısaltılması ile ilgili tartışmalar ve bu konuda pilot denemeler devam ediyor. Türkiye de son dönemde hem yeni çalışma modelleri hem de mesai saatleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma modelleri ile daha verimli ve istihdam artırıcı yöntemler planlandı.

Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin 35 ya da 40 saate düşürülmesi için çalışmalar başlatıldı ve bu durumda haftalık tatilin 3 gün olabileceği belirtiliyor.

Uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi modeller önümüzdeki dönemde daha yaygın hale gelecek. Haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de düşürülmesi üzerinde duruluyor ve haftalık 35 ya da 40 saat gibi alternatifler üzerinde çalışılıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber