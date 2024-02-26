- Gündem

Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un, bir marketten çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması gündem oldu.

Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Adana Milletvekili olan Burhanettin Bulut’un Ankara’da bir markette çektiği fotoğraf, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bulut, Ankara’da ‘lüks’ bir semtte bulunan markette çektiğini belirttiği fotoğraf ile Türkiye’de ‘’Olgun sebze’’ döneminin başladığını belirtti.

Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı bu paylaşımda, ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganı ile vatandaşlara hayal satıldığını, halka reva görünen hayatın bu olduğunu dile getirdi.

Burhanettin Bulut resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Koltuklarında oturup, ‘Ekonomi şöyle iyi, böyle iyi’ diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor.” İfadelerini kullandı.

Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti

Kaynak: Kamu Son Haber

# başkan, Sosyal, CHP, Adana, türkiye

26 Şub 2024 - 03:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de mask
İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de
Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti mask
Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti
Uzman isimden kötü haberi veren açıklama: Önce Van sonra İzmir... mask
Uzman isimden kötü haberi veren açıklama: Önce Van sonra İzmir...
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu mask
Feci olay! Babasının tabancasıyla oynayan 9 yaşındaki çocuk, amcasını vurdu
Antalya'da deprem mask
Antalya'da deprem
Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı mask
Otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber