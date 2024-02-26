Çürük sebzeleri utanmadan böyle sattılar: Siyasi isim isyan etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Adana Milletvekili olan Burhanettin Bulut’un Ankara’da bir markette çektiği fotoğraf, sosyal medyada çok konuşuldu.
Bulut, Ankara’da ‘lüks’ bir semtte bulunan markette çektiğini belirttiği fotoğraf ile Türkiye’de ‘’Olgun sebze’’ döneminin başladığını belirtti.
Bulut, sosyal medya hesabından paylaştığı bu paylaşımda, ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganı ile vatandaşlara hayal satıldığını, halka reva görünen hayatın bu olduğunu dile getirdi.
Burhanettin Bulut resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Koltuklarında oturup, ‘Ekonomi şöyle iyi, böyle iyi’ diyenlerin, vatandaşa çürük sebze yedirenlerin yüzleri bile kızarmıyor.” İfadelerini kullandı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.