Uzman isimden kötü haber: Önce Van sonra İzmir...

AFAD’ın verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.09’da yerin 7.77 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı gün sabah saatlerinde ise Van Tuşba’da da 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu iki depremi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ege’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz tabanının batimetrisinden de görüldüğü gibi, KD-GB uzanımlı bir fay hattı üzerinde gerçekleşti. Ege Denizi’nin tabanı, çok sayıda gerilmeli fayla dolu” ifadelerini kullandı.

GÖRÜR'DEN VAN DEPREMİ AÇIKLAMASI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van depremi ile ilgili şu cümleleri kullandı: "13 saat önce Van'ın Çolpan ilçesinde 4,0 deprem meydana geldi. Bu deprem, Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge, 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı. Geçmiş olsun, sevgiyle..."

Kaynak: Kamu Son Haber