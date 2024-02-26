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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı yapacak İşte şartlar...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre istihdam edilmek üzere 8 Bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı yapacak İşte şartlar... mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sıralamasını temel alarak toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapacak.

GENEL ŞARTLAR ŞUNLARDIR:

Koşulları Taşımak: 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşulları taşımak gerekmektedir.

Mezuniyet Durumu: Başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca, başvurulan sözleşmeli personel pozisyonunun öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim düzeyinde mezun olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Emeklilik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak gerekmektedir.

Sözleşme Feshi ve İstihdam Süresi: 657 sayılı Kanununa göre, sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesine aykırı hareketler nedeniyle kurumlarca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemez.

Kaynak: Kamu Son Haber

# merkez, aile

26 Şub 2024 - 02:42 - Ekonomi

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