Mutfağa ateş düşüren zam: Tüp fiyatları uçuşa geçti

Tüp fiyatlarına bir zam daha yansıdı ve artık herkesin gözü kulağı tüp fiyatlarında. Bu zamlar, pek çok vatandaşın zaten var olan geçim mücadelesine ek bir yük getiriyor. 25 Şubat itibarıyla tüp fiyatlarına yapılan zamla birlikte, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önemli markaların güncel tüpgaz fiyatları da değişti.

Aygaz'ın güncel tüpgaz fiyatları şu şekilde:

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 134,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 698,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 698,00 Türk Lirası

İpragaz'ın güncel tüpgaz fiyatları ise şu şekilde:



İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 130,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 680,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1360,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2510,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2730,00 Türk Lirası

Bizim Gaz'ın güncel tüpgaz fiyatları ise şu şekilde:

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 130,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 680,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1360,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2510,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 2730,00 Türk Lirası



Her geçen gün artan tüp fiyatları, vatandaşların ekonomik zorluklarını daha da artırıyor ve bu durum, tüketicileri alternatif ısınma ve pişirme yöntemleri arayışına yönlendiriyor.

Kaynak: Kamu Son Haber