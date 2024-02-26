Mutfağa ateş düşüren zam: Tüp fiyatları uçuşa geçti

Tüp fiyatlarına bir zam daha yansıdı ve artık herkesin gözü kulağı tüp fiyatlarında. Bu zamlar, pek çok vatandaşın zaten var olan geçim mücadelesine ek bir yük getiriyor. 25 Şubat itibarıyla tüp fiyatlarına yapılan zamla birlikte, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi önemli markaların güncel tüpgaz fiyatları da değişti.
Aygaz'ın güncel tüpgaz fiyatları şu şekilde:
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 134,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 698,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 698,00 Türk Lirası
İpragaz'ın güncel tüpgaz fiyatları ise şu şekilde:
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 130,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 680,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1360,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2510,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 2730,00 Türk Lirası
Bizim Gaz'ın güncel tüpgaz fiyatları ise şu şekilde:
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 130,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 680,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1360,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2510,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 2730,00 Türk Lirası
Her geçen gün artan tüp fiyatları, vatandaşların ekonomik zorluklarını daha da artırıyor ve bu durum, tüketicileri alternatif ısınma ve pişirme yöntemleri arayışına yönlendiriyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.