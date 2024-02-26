26 Şub 2024 - 02:26- Spor G:

Uzatmada altın puan 1-1

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Trendyol Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'e deplasmanda konuk olan Corendon Alanyaspor, yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibi ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Uzatmada altın puan 1-1 mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ateş hattını yakından ilgilendiren maçta sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan turuncu yeşilli ekip, 1 puanı uzama dakikalarında kurtardı. Ev sahibi Karagümrük 24. dakikada Eysseric'in golüyle 1-0 öne geçerken, Mendes 33. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamayan Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda rakibin de eksik olmasından dolayı Karagümrük kalesini abluka altına aldı. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Karagümrük'e karşı sayısız fırsattan yararlanamayan turuncu yeşilli ekip, 90+4'de Ahmed Hassan'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayarak 1 puanı son anda kurtardı. Bu sonucun ardından Alanyaspor 30 puana, Karagümrük de 29 puana yükseldi. Cemali AYDINOĞLU

Uzatmada altın puan 1-1

Kaynak: Spor SERVİSİ

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26 Şub 2024 - 02:26 - Spor

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