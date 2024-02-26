Şahin'den dev sosyal proje

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halk buluşmaları, Alanya merkezden kırsala, en ücra köşeden eski beldelere kadar Alanya'nın her noktasında aralıksız devam ediyor.

Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileri ve destek tezahüratları ile karşılanan Şahin, hafta sonu da halkla kucaklaşmasını sürdürdü.

Şahin ve ekibi, pazar sabahı saat 10.00'da Konaklı Pazar Yeri Caddesi'nde Konaklı halkı ile kahvaltıda buluştu. Burada müthiş bir kalabalık tarafından karşılanıp desteklenen Şahin, Konaklı'nın ardından saat 12.30'da Takanlar Sokak'ta Bayır Mahallesi, saat 14.30'da Bayırkozağacı Mahallesi, saat 15.30'da Orhan Mahallesi, saat 16.30'da Karamanlar Mahallesi, saat 17.30'da ise Akdam Mahallesi sakinleri ile buluştu.

'PEK ÇOK HİZMETİ BELEDİYE BÜTÇESİNE 1 LİRA DOKUNMADAN YAPARIZ'

Şahin, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla tek tek tokalaştı, onların sorun ve taleplerini dinledi. Şahin, buralarda sık sık alkışlarla kesilen konuşmaları sırasında hem Alanya merkez, hem de kırsala yönelik projelerini anlattı. Alanya'da sayıları yetersiz olan düğün salonlarını çoğaltacaklarını, Alanya kırsalına sağlık ve gençlik merkezleri yapacaklarını söyleyen Şahin, trafik krizinin hızlı çözümü için de 1 Nisan itibarıyla hızlıca battıçıktılar yapacaklarını anlatırken "Biz bu ve benzeri pek çok hizmeti belediye bütçesine 1 lira dokunmadan yaparız" dedi.

ŞAHİN'DEN ÇOK ÖNEMLİ SOSYAL PROJE: ÜCRETSİZ OKUL SERVİSLERİ

Şahin, hafta sonu gerçekleştirdiği halk buluşmalarında çok önemli bir sosyal projesini de açıklayarak vatandaşın coşkusunu zirveye çıkardı.

Şahin, "Ailelerimiz rahat bir nefes alacak" dediği 'Ücretsiz Okul Servisleri Projesi'ni şöyle anlattı:

"Sosyal belediyecilik vizyonumuzla, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarının servis ücretlerini biz karşılayacağız. Öncelikle ailesi maddi yetersizlik içerisinde olan ve kırsalda okulu evlerine uzak olan öğrencilerimizin yararlanacağı projemiz kapsamında çocuklarımız okullarına 'Güvenli ve Konforlu' bir biçimde gidip gelebilecekler. Böylelikle gelecek nesillerimize burs, kurs, kırtasiye ve tüm eğitim desteklerimizin yanında ulaşım yardımımızı da yaparak öğrencilerimize ve ailelerine rahat bir nefes aldıracağız. Bu süreçte kiralayacağımız C plakalı araçlarla hem öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız hem de ulaşım esnafımıza katkı sağlayacağız" dedi.

'MEHMET ŞAHİN'LE VATANDAŞ NEFES ALACAK'

Şahin'e, Konaklı'nın yanı sıra Alanya'nın batısındaki kırsal mahalleler Bayır, Bayırkozağacı, Orhan, Karamanlar ve Akdam halk buluşmalarında 'Ücretsiz Okul Servisleri Projesi' nedeniyle tebrik ve teşekkür yağdı. Vatandaşlar, "Yaparsa Mehmet Şahin Başkan yapar. Bizler 'Mehmet Şahin Sözü'nü iyi biliriz. Mehmet Başkan'la hem Alanya, hem de Alanya kırsalında vatandaş nefes alacak" dediler. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi