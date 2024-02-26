Konaklı'da izdiham

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ve ekibi, hafta sonu Alanya'nın en büyük mahallelerinden olan Konaklı'da müthiş bir kalabalık tarafından karşılandı. Binlerce vatandaşın oluşturduğu izdiham içerisinde vatandaşlarla kucaklaşan Şahin'in sevgi gösterileri ve destek tezahüratları altında yaptığı konuşması sık sık alkış sağanağı ile kesildi. Şahin "Bu sevgiye, bu desteğe hep layık olacağız. Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz" dedi. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.