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Konaklı'da izdiham

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Şahin ve ekibini Konaklı'da binlerce vatandaştan oluşan müthiş bir kalabalık karşıladı

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ve ekibi, hafta sonu Alanya'nın en büyük mahallelerinden olan Konaklı'da müthiş bir kalabalık tarafından karşılandı. Binlerce vatandaşın oluşturduğu izdiham içerisinde vatandaşlarla kucaklaşan Şahin'in sevgi gösterileri ve destek tezahüratları altında yaptığı konuşması sık sık alkış sağanağı ile kesildi. Şahin "Bu sevgiye, bu desteğe hep layık olacağız. Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz" dedi. (Haber MERKEZİ)

Konaklı'da izdiham

Kaynak: Haber Merkezi

# Belediye, başkan, şahin

26 Şub 2024 - 02:23 - Siyaset

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