526 sürücüye 1.5 milyon TL ceza kesildi

Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 2 bin 876 araç kontrol edildi. 526 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 506 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı. 3 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.