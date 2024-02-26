526 sürücüye 1.5 milyon TL ceza kesildi

Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 2 bin 876 araç kontrol edildi. 526 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 506 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı. 3 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi