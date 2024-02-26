- Asayiş

526 sürücüye 1.5 milyon TL ceza kesildi

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

526 sürücüye 1.5 milyon TL ceza kesildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 2 bin 876 araç kontrol edildi. 526 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 506 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı. 3 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

# Jandarma, araç, Trafik

26 Şub 2024 - 02:14 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Takla atan otomobil karşı şeride geçti mask
Takla atan otomobil karşı şeride geçti
İş yeri planları iki arkadaşı düşman etti mask
İş yeri planları iki arkadaşı düşman etti
Son dakika! Milletvekili trafik kazası geçirdi mask
Son dakika! Milletvekili trafik kazası geçirdi
Alanya’da motosikletin çarptığı yaya öldü mask
Alanya’da motosikletin çarptığı yaya öldü
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı; ölü ve yaralılar var mask
Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı; ölü ve yaralılar var
İki komşu esnafın kavgası kanlı bitti mask
İki komşu esnafın kavgası kanlı bitti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber