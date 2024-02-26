Takla atan otomobil karşı şeride geçti

Takla atan aracın sürücüsü yaralanırken diğer aracın sürücüsü otomobili bırakıp kaçtı. Kaza, Cuma günü saat 22.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü kavşağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı istikamette seyir halinde olan ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin kontrolündeki 34 CAG 188 plakalı otomobil, 07 BGE 670 plakalı otomobile makas attı. Makas atmasıyla 07 BGE 670 plakalı aracın sürücüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 34 CAG 188 plakalı aracın sürücüsü aracını bırakarak kaza mahallinden kaçarken, takla atan 07 BGE 670 plakalı aracın sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili araştırmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA