25 Şub 2024 - 23:08- Gündem G:

İzmir'de kontrolden çıkan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı

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İzmir'de kontrolden çıkan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de kontrolden çıkan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı mask
İzmir'de kontrolden çıkan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı
İzmir'de kontrolden çıkan motosiklet kaldırımdaki yayalara çarptı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin kaldırımdaki yayaların arasına daldığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.02'de Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, yayalardan Ş.A. ve E.Y. ile motosiklet sürücüsü S.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye  polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ş.A. ve E.Y. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü S.Ç. ise Bayraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise sokak üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sokağın başından hızla gelen motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 23:08 - Gündem

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