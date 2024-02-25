25 Şub 2024 - 23:03- Gündem G:

Düğün salonunda yangın çıktı

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Mersinde bir düğün salonunda yangın çıktı.

Düğün salonunda yangın çıktı mask
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Mersin’de bir düğün salonunda çıkan yangın, panik yarattı. 

Yangın, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıktı. Düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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25 Şub 2024 - 23:03 - Gündem

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